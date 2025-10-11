Kim Jong-un svela il missile Hwasong-20, la nuova arma che la Corea del Nord esibisce gonfiando i muscoli con un'imponente parata militare, la prima negli ultimi 2 anni. Il missile balistico intercontinentale dovrebbe essere testato la prossima settimana e, secondo Pyongyang, rappresenta il punto di forze nel "sistema di armi strategiche nucleari più potente del paese". La Corea del Nord, come ha detto Kim nel discorso accolto da ovazioni e applausi scroscianti, "dovrebbe continuare a crescere fino a diventare un'entità invincibile che distrugge tutte le minacce". La parata, alla presenza del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, è stata l'occasione per celebrare l'impiego di migliaia di soldati nordcoreani nella guerra contro l'Ucraina e in particolare nella regione russa di Kursk.

La 'nascita' del missile Hwasong-20 è stata svelata da alcune settimane. Nella parata, il missile è stato esibito in almeno 3 esemplari - secondo le immagini diffuse dalla tv nordcoreana - trasportati su camion lanciamissili a 11 assi. Secondo le informazioni diffuse dai media di Pyongyang, il motore del missile è realizzato in fibra di carbonio e supera in potenza i modelli precedenti. Non è chiaro se il Hwasong-20 sia in grado di trasportare testate multiple.