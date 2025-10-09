circle x black
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video

09 ottobre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un baciamano, da parte di Carlo Nordio, pacche sulle spalle e complimenti per Giorgia Meloni in occasione del voto sul caso Almasri che ha negato l'autorizzazione a procedere per il ministro della Giustizia, per quello dell'Interno Matteo Piantedosi e per il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.

La premier si è presentata puntuale in aula poco prima dell'avvio delle votazioni, mentre i banchi del governo si erano già riempiti di tutti i big dell'esecutivo. Al primo voto, quello su Nordio, la premier si è girata verso la sua destra e ha battuto sulla spalla del ministro della Giustizia, che ha risposto con un galante baciamano. Pacche sulle spalle e strette di mano anche con Piantedosi e Mantovano, che ha costretto la presidente del Consiglio a sporgersi sullo scranno, visto che il sottosegretario era seduto una fila sotto di lei.

Alla fine della seduta moltissimi deputati di maggioranza, oltre agli altri ministri, si sono assiepati intorno ai tre esponenti di governo per fare i complimenti, mentre il resto degli esponenti di maggioranza batteva le mani per l'esito del voto.

