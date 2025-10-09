"Il segretario Rubio mi ha appena passato un biglietto. Devo andare". E' il momento in cui Donald Trump, alla Casa Bianca, riceve un biglietto dal segretario di Stato, Marco Rubio. Il presidente degli Stati Uniti apprende che l'accordo tra Israele e Hamas per porre fine alla crisi di Gaza è vicino. Trump, di lì a poco, pubblicherà sul social Truth il post per annunciare l'intesa raggiunta che prevede lo stop alle operazioni militari di Israele e la liberazione degli ostaggi.