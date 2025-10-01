Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci
Tra le caratteristiche l’innovativo sistema di stoccaggio a bassa pressione a 30 bar
"Il primo vantaggio di questo progetto sta nel fatto di essere a emissioni zero"
"Sostenibilità argomento davvero sensibile in ambito nazionale ed internazionale"
"Vogliamo garantire la sicurezza del macchinista offrendo la migliore visibilità possibile"