"Una piantagrane con problemi di gestione della rabbia, una pazza". Donald Trump non usa mezze misure per rispondere ad una domanda su Greta Thunberg. La 22enne attivista svedese è stata protagonista della missione della Flotilla, il gruppo di navi che ha cercato di arrivare fino alle coste di Gaza.

Thunberg, come centinaia di attivisti, è stata intercettata in mare da Israele e detenuta in un carcere prima dell'espulsione. All'arrivo in Grecia, l'attivista è stata protagonista di un accorato discorso davanti a telecamere e fotografi per richiamare l'attenzione sul dramma della popolazione di Gaza. "Non so se l'avete vista - commenta Trump -. Dovrebbe vedere un medico...".