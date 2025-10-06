circle x black
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video

"Dovrebbe vedere un medico, ha un problema di gestione della rabbia".

"Una piantagrane con problemi di gestione della rabbia, una pazza". Donald Trump non usa mezze misure per rispondere ad una domanda su Greta Thunberg. La 22enne attivista svedese è stata protagonista della missione della Flotilla, il gruppo di navi che ha cercato di arrivare fino alle coste di Gaza.

Thunberg, come centinaia di attivisti, è stata intercettata in mare da Israele e detenuta in un carcere prima dell'espulsione. All'arrivo in Grecia, l'attivista è stata protagonista di un accorato discorso davanti a telecamere e fotografi per richiamare l'attenzione sul dramma della popolazione di Gaza. "Non so se l'avete vista - commenta Trump -. Dovrebbe vedere un medico...".

