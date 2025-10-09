circle x black
Cerca nel sito
 

Paura a bordo: volo Ryanair da Pisa finisce il carburante, atterraggio d’emergenza a Manchester

Aveva tentato di atterrare a Glasgow ed Edinburgo. Il volo, operato da Malta Air, era partito in ritardo per lo sciopero e l'occupazione dell'aeroporto da parte di manifestanti pro Pal

Paura a bordo: volo Ryanair da Pisa finisce il carburante, atterraggio d’emergenza a Manchester
09 ottobre 2025 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un volo Ryanair partito da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Manchester dopo essere arrivato a soli sei minuti dal rimanere senza carburante. L’episodio, riportato dal Daily Mail, è avvenuto lo scorso 3 ottobre, mentre il Regno Unito era investito dalla tempesta Amy, con raffiche di vento fino a 160 chilometri orari che hanno causato disagi diffusi ai trasporti.

Il velivolo, operato da Malta Air per conto di Ryanair, aveva tentato più volte di atterrare in Scozia, prima a Prestwick e poi a Edimburgo, ma le condizioni meteorologiche proibitive avevano reso impossibili entrambe le manovre. A quel punto il comandante ha emesso un “fuel Mayday”, il segnale di emergenza per carenza di carburante, e ha deviato verso Manchester, dove l’aereo è riuscito a toccare terra in sicurezza.

Al momento dell’atterraggio restavano soltanto 220 chilogrammi di carburante nei serbatoi, equivalenti a circa cinque o sei minuti di volo. Un quantitativo ben al di sotto della soglia di sicurezza: per un Boeing 737-800, il modello impiegato sul volo, la riserva minima richiesta corrisponde ad almeno 30 minuti di autonomia.

A bordo, i passeggeri hanno vissuto momenti di forte tensione. Alexander Marchi, uno dei viaggiatori, ha raccontato al giornale locale Ayr Advertiser che il volo era già partito in ritardo da Pisa a causa dello sciopero, quello indetto senza preavviso lo scorso venerdì dalla Cgil e altre sigle sindacali, e dal fatto che l'aeroporto era stato assaltato e occupato da numerosi manifestanti pro Pal:

“Eravamo preoccupati che la tempesta ci raggiungesse prima dell’arrivo. Il primo tentativo di atterraggio è stato interrotto quasi subito. Al secondo, siamo arrivati vicinissimi alla pista, ma il pilota ha tirato su all’improvviso. Quando siamo finalmente atterrati a Manchester, la gente era sollevata ma anche scossa”. Le autorità britanniche per la sicurezza aerea hanno aperto un’indagine sull’incidente, per verificare le cause del quasi esaurimento del carburante e il rispetto delle procedure di emergenza. Un portavoce di Ryanair, interpellato dal Daily Mail, ha confermato che la compagnia ha segnalato l’episodio alle autorità competenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atterraggio d'emergenza carenza di carburante tempesta Amy
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza