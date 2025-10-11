circle x black
Ucraina, Zelensky a Trump: "A Gaza risultato straordinario, ora fermi la guerra russa"

Nella conversazione telefonica tra i due presidenti il leader ucraino ha esortato la Casa Bianca a mediare per la pace

Trump e Zelensky - Ipa
11 ottobre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
Una mediazione Usa per arrivare alla pace anche tra Russia e Ucraina. E' quella invocata oggi, sabato 11 ottobre, da Volodymyr Zelensky in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Cosa ha detto Zelensky

Nel corso della telefonata il presidente ucraino ha esortato l'omologo statunitense a mediare la pace in Ucraina come ha fatto in Medio Oriente. "Mi sono congratulato con il presidente Donald J. Trump per il suo successo e per l'accordo in Medio Oriente che è riuscito a garantire, che è un risultato straordinario", ha scritto Zelensky in un post sui social, aggiungendo che "se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, compresa la guerra russa".

