“Confido sul fatto che adesso, complici anche le notizie sui tavoli di pace che arrivano, possano attenuare ogni forma di strumentalità. Deve essere solo una occasione di sport. Noi tiferemo per l'Italia, e ci auguriamo che raggiunga i suoi obiettivi". Così, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde, dall'isola di Lipari dove partecipa agli Stati generali delle isole minori, ai giornalisti che gli chiedono se ci sono delle preoccupazioni per la partita tra Italia e Israele, che si terrà martedì a Udine.