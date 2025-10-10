circle x black
Cerca nel sito
 

Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video

10 ottobre 2025 | 20.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

“Confido sul fatto che adesso, complici anche le notizie sui tavoli di pace che arrivano, possano attenuare ogni forma di strumentalità. Deve essere solo una occasione di sport. Noi tiferemo per l'Italia, e ci auguriamo che raggiunga i suoi obiettivi". Così, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde, dall'isola di Lipari dove partecipa agli Stati generali delle isole minori, ai giornalisti che gli chiedono se ci sono delle preoccupazioni per la partita tra Italia e Israele, che si terrà martedì a Udine.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza