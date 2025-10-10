Farmaceutica, Fede (AstraZeneca): "In Italia primi per contributo a ricerca clinica"
"Fondamentale, porta innovazione ai pazienti e valore al Ssn, accresce competenze e crea occupazione"
"Come AstraZeneca abbiamo un grande investimento in ricerca e sviluppo nel nostro Paese. Siamo la prima azienda ad oggi in Italia a condurre oltre 190 studi clinici su tutte le aree in cui operiamo e sicuramente vogliamo continuare a portare avanti questo impegno grazie anche alle collaborazioni e le...
"La ricerca è completamente cambiata rispetto al passato. Una volta era qualcosa di artigianale, ora, dovendo rispettare rigide regole di 'good clinical practice', esistono nuove professioni della ricerca. La prima sfida della ricerca moderna riguarda quindi la formazione delle nuove figure professio...
"La ricerca aggiunge valore a ciò che si fa. Rappresenta un percorso fondamentale di autoconsapevolezza e di autocoscienza con cui il medico ripercorre gli effetti della malattia". In questo senso, "la relazione tra pubblico e privato è un elemento fondamentale. Il pubblico non riuscirebbe oggi ad af...