Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Agli Stati generali: "Spingersi oltre l’ospedale e investire su diagnosi precoce coinvolgendo associazioni pazienti"
Configure properly the default template.
Agli Stati generali: "Spingersi oltre l’ospedale e investire su diagnosi precoce coinvolgendo associazioni pazienti"
Il presidente della fondazione per il tuo cuore: "Iniziare già nelle scuole primarie e proseguire in tutte le fasi della vita"
A Roma gli Stati generali 2025 su innovazione e sinergia con le istituzioni
Agli Stati generali Anmco: "Ogni 10 minuti una morte cardiaca improvvisa, fare formazione diffusa di rianimazione cardiopolmonare"