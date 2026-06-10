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Difese aeree attive a Teheran, esplosioni sull'isola di Kish e nel porto di Sirik
Gli Stati Uniti lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, come preannunciato dal presidente Donald Trump. L'avvio delle operazioni, in attesa di comunicazioni ufficiali, viene reso noto da Axios sulla base di informazioni fornite da un funzionario statunitense.
In Iran, difese aeree attivate a ovest di Teheran, come riferisce l'agenzia Mehr. Esplosioni vengono segnalate attorno all'isola di Kish nel Golfo Persico e al porto di Sirik, vicino a Minab, nella provincia di Hormozgan nel sud del paese.