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Bufera sui medici di famiglia, ritirata riforma a incontro tecnici Schillaci-assessori regionali: ira di Bertolaso

Il capo di ganinetto del dicastero avrebbe annunciato il possibile ritiro e la scelta avrebbe mandato su tutte le furie l'assessore regionale alla sanità della Lombardia, uno dei principali sponsor

Orazio Schillaci - Fotogramma /Ipa
Orazio Schillaci - Fotogramma /Ipa
10 giugno 2026 | 19.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bufera sulla riforma dei medici di famiglia. A quanto si apprende da fonti regionali, durante l'incontro di oggi tra gli assessori regionali alla sanità e i tecnici del ministero guidato da Orazio Schillaci, il capo di ganinetto del dicastero avrebbe annunciato il possibile ritiro della riforma della medicina territoriale che prevedeva, attraverso un decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. La scelta avrebbe mandato su tutte le furie l'assessore regionale alla sanità della Lombardia, Guido Bertolaso, uno dei principali sponsor di questa riforma.

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Riforma medici famiglia orazio schillaci guido bertolaso schillaci bertolaso bertolaso riforma medici famiglia
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