Due deputati espulsi dall'aula durante il discorso del presidente americano
Donald Trump parla alla Knesset e due deputati israeliani protestano durante il discorso del presidente degli Stati Uniti. I due parlamentari, che esibiscono fogli chiedendo il riconoscimento della Palestina, vengono allontanati rapidamente dall'aula. Trump, inizialmente sorpreso, dopo le scuse dello speaker della Knesset riprende la parola: "E' stato molto efficiente...", dice commentando l'intervento degli addetti alla sicurezza.