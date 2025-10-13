circle x black
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video

Due deputati espulsi dall'aula durante il discorso del presidente americano

13 ottobre 2025 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Donald Trump parla alla Knesset e due deputati israeliani protestano durante il discorso del presidente degli Stati Uniti. I due parlamentari, che esibiscono fogli chiedendo il riconoscimento della Palestina, vengono allontanati rapidamente dall'aula. Trump, inizialmente sorpreso, dopo le scuse dello speaker della Knesset riprende la parola: "E' stato molto efficiente...", dice commentando l'intervento degli addetti alla sicurezza.

