circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Ucraina, salta l'incontro Witkoff-Kushner-Zelensky: le news di oggi

Rubio: "Progressi nei colloqui con la Russia". Rutte: "Avanti con i negoziati ma la pressione su Mosca deve continuare”

Steve Witkoff e Jared Kushner - (Afp)
Steve Witkoff e Jared Kushner - (Afp)
03 dicembre 2025 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All'indomani dell'incontro fiume tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner sembra invece sia saltato l'incontro, previsto per oggi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il Kyiv Post che cita proprie fonti. Il giornale scrive inoltre che secondo il Cremlino Witkoff e Kushner "hanno promesso" di andare a Washington immediatamente dopo il loro incontro con il presidente russo Vladimir Putin.

Per il segretario di Stato americano Marco Rubio sono stati compiuti "alcuni progressi" nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. "Il processo negoziale per la pace in Ucraina a trazione Usa è in corso", ha affermato ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte entrando alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Alleanza in corso a Bruxelles. "Ma qualora non si arrivasse a risultati è importante mantenere la pressione sulla Russia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia ucraina russia russia news ucraina news
Vedi anche
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza