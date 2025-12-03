circle x black
Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito. Era già stato arrestato per maltrattamenti

La vittima, di origini macedoni, aveva 49 anni. L'uomo, operaio di un'azienda locale, questa mattina non si è presentato al lavoro e non è reperibile

Rilievi dei carabinieri, immagine d'archivio (Ipa)
03 dicembre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
Femminicidio nelle Marche. Una donna di 49 anni, di origini macedoni, è stata trovata morta oggi attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). In base a quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, sarebbe stata picchiata a morte dal marito, connazionale e operaio di un'azienda locale, che questa mattina non si è presentato al lavoro e non è reperibile. L'uomo era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione. I militari sono sulle tracce dell'uomo.

L'uomo era già stato arrestato per maltrattamenti

A quanto apprende l'Adnkronos, il marito della donna era stato arrestato lo scorso 12 aprile per maltrattamenti e sottoposto anche alla custodia in carcere. La donna, trovata morta in casa, era riversa sul letto con segni di percosse ed evidenti lesioni alla testa. A dare l'allarme è stato il datore di lavoro dopo che la donna questa mattina non si è presentata. I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato la porta di casa aperta e le chiavi inserite.

Sul posto il magistrato di turno della procura di Ancona, i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche di Ancona e della Compagnia di Jesi.

