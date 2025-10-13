circle x black
Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alle Idf

Pubblicata la lista dei 20 nomi: gli altri 13 saranno liberati alle 9 nel sud della Striscia. Una piazza degli Ostaggi gremita a Tel Aviv segue in diretta il rilascio. Trump oggi in Israele poi in Egitto: "La guerra è finita"

Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv - (Afp)
13 ottobre 2025 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. L'annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti. I primi sette rilasciati - inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei - sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.

Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi ancora in vita. I restanti 13 israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza, ha fatto sapere una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet.

