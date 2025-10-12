Nominato il nuovo governo francese, che sarà guidato da Sébastien Lecornu e costituito da 34 ministri. "Viene nominato un esecutivo con una missione: dare una legge di Bilancio alla Francia entro la fine dell'anno", ha affermato in un post su 'X' il premier francese, aggiungendo: "Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo con assoluta libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: l'interesse del Paese", sottolinea Lecornu.

Da chi è composto il nuovo esecutivo

I ministri della Giustizia Gérald Darmanin, degli Esteri, Jean-Noel Barrot e della Cultura, Rachida Dati sono stati riconfermati.

Il prefetto di Polizia di Parigi, Laurent Nunez, è stato nominato al ministero dell'Interno e sostituirà Bruno Retaillau. Il presidente e direttore generale della Sncf, Jean-Pierre Farandu, è stato nominato ministro del Lavoro.

Roland Lescure è stato nominato ministro dell'Economia. L'ex ministra del Lavoro Catherine Vautrin è la nuova ministra della Difesa mentre Monique Barbut è stata nominata ministro della Transizione ecologica. Serge Papin è stato nominato ministro delle piccole e medie imprese e del Turismo. Annie Genevard è la nuova ministra dell’Agricoltura mentre Edouard Geffray è il nuovo ministro dell'Istruzione e sostituisce l'ex premier Elisabeth Borne.

Stéphanie Rist è la nuova ministra della Salute mentre Naïma Moutchou è la nuova ministra dell'Oltremare e sostituisce l'ex ministro Manuel Valls. Françoise Gatel è stata nominata ministro al Territorio mentre Amélie de Montchalin è stata nominata ministro dei Conti pubblici. Philippe Baptiste è il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca mentre Marina Ferrari è la nuova ministra dello Sport. Philippe Tabarot è il nuovo ministro dei Trasporti mentre Vincent Jeanbrun è il nuovo ministro della Città. Ci sono anche quindici ministri delegati.