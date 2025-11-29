circle x black
Trump cancella Biden: "Non c'è la sua firma sugli atti, annullo tutto"

Il messaggio del presidente: "Il 92% dei provvedimenti firmati da Biden non è valido"

29 novembre 2025 | 06.41
Redazione Adnkronos
Donald Trump cancella Joe Biden e sogna il terzo mandato alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, come consuetudine, procede a briglie sciolte sul social Truth, tra post e foto generate con l'intelligenza artificiale. Tra i messaggi pubblicati nelle ultime ore, spicca quello che annuncia la cancellazione di molti provvedimenti varati dal suo predecessore.

"Qualsiasi documento firmato da Joe Biden il Sonnolento con l'autopen, circa il 92% del totale, viene annullato e non ha più alcuna validità o effetto. L'autopen non può essere utilizzata senza l'approvazione specifica del presidente degli Stati Uniti", afferma Trump, convinto che a sottoscrivere gli atti durante il mandati di Biden non fosse il presidente ma membri dello staff che di fatto riproducevano la firma. "I pazzi della sinistra radicale che circondavano Biden attorno alla splendida scrivania nello Studio Ovale gli hanno sottratto la presidenza. Con questa comunicazione annullo tutti gli Ordini Esecutivi e qualsiasi altra cosa non firmata direttamente da Joe Biden il Disonesto, perché le persone che hanno utilizzato l'autopen lo hanno fatto illegalmente. Joe Biden non è stato coinvolto nel processo autopen e, se afferma di esserlo, sarà processato per falsa testimonianza", conclude Trump.

La foto e il 2028

Il presidente, quindi, si diletta pubblicando un post con vista sul 2028. Nelle elezioni in programma tra 3 anni Trump non potrà candidarsi per puntare al terzo mandato, escluso dalla Costituzione. Per il 79enne numero 1 della Casa Bianca, il più anziano presidente ad assumere l'incarico, non è un motivo valido per mantenere viva l'idea di un 'Donald atto III': ecco la foto realizzata dall'intelligenza artificiale di Grok, la creatura integrata da Elon Musk in X, con un perentorio 'Yes' a Trump 2028.

donald trump trump biden
