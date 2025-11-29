circle x black
Alluvioni Indonesia e Sri Lanka, oltre 320 morti per inondazioni e frane

Decine di dispersi e migliaia di sfollati

Alluvione in Indonesia (Afp)
29 novembre 2025 | 07.23
Redazione Adnkronos
Le alluvioni devastano Indonesia e Sri Lanka. E' salito a oltre 200 morti il bilancio delle inondazioni e delle frane che hanno colpito l'Indonesia. Lo ha riferito Ilham Wahab, portavoce della West Sumatra Regional Disaster Mitigation Agency, aggiungendo che altre 90 persone risultano disperse. "Finora sono state registrate 61 vittime e stiamo cercando altre 90 persone", ha dichiarato riferendosi alla zona occidentale di Sumatra.

Nel Nord Sumatra, invece, sono morte altre 116 persone, mentre nella provincia di Aceh il bilancio delle vittime è di almeno 35 morti, secondo i dati diffusi dall'agenzia.

La situazione in Sri Lanka

In Sri Lanka sono almeno 123 le persone che hanno perso la vita e 44mila sono state sfollate a causa delle inondazioni e delle frane dovute alle piogge torrenziali. Lo ha annunciato il Disaster Management Centre (Dmc) aggiungendo che altre 130 persone risultano scomparse. Il direttore generale, Sampath Kotuwegoda, ha dichiarato alla stampa a Colombo che le operazioni di soccorso sono ancora in corso a causa del passaggio del ciclone Ditwah, che si sta dirigendo verso la vicina India.

Il governo dello Sri Lanka ha schierato l'esercito per supportare le operazioni di soccorso. I funzionari del Dmc hanno affermato che si aspettano livelli di inondazione superiori a quelli registrati nel 2016, quando 71 persone morirono per le inondazioni nell'isola.

"Restiamo pronti a fornire ulteriore aiuto e assistenza man mano che la situazione evolve", ha scritto il primo ministro indiano Narendra Modi su X, dopo che oggi l'India ha inviato un aereo carico di cibo per le persone colpite dall'inondazione nello Sri Lanka.

