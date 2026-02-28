Il presidente Usa ai Pasdaran: "Deponete le armi o morte certa". L'ayatollah Khamenei trasferito "in una località sicura". Meloni convoca riunione con vicepremier Tajani e Salvini e ministro Crosetto

Usa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Teheran ha risposto lanciando missili contro il nord di Israele. Le Idf hanno riferito di aver intercettato "missili lanciati dall'Iran verso lo Stato di Israele". Al momento non si registrano feriti.

Trump: "Non avrete mai arma nucleare"

"I militari degli Stati Uniti hanno avviato grandi operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano", ha affermato Donald Trump in un video diffuso su Truth. "Questo regime terroristico non potrà mai avere un'arma nucleare. Lo dico di nuovo, non potranno mai avere un'arma nucleare", ha scandito il presidente Usa.

"Hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alle loro ambizioni" nel programma "nucleare" e "non possiamo più tollerarlo", ha detto Trump nel video diffuso su Truth in cui ha accusato le autorità Teheran di aver "tentato di ricostituire il loro programma nucleare" e di continuare "a sviluppare missili a lungo raggio". "Distruggeremo i loro missili e raderemo al suolo la loro industria - ha affermato - Annienteremo la loro Marina".

Il presidente ha lanciato anche un messaggio ai Pasdaran. "Ai componenti dei Guardiani della Rivoluzione", i Pasdaran iraniani, "alle Forze Armate, alla Polizia dico che dovete deporre le armi e avrete una immunità totale o sarà morte certa", ha avvertito il presidente americano.

Quindi l'appello al popolo iraniano: "Prendete il controllo del vostro governo. Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo, sarà vostro. Probabilmente sarà la vostra unica occasione per generazioni". "L'ora della vostra libertà è a portata di mano", ha scandito Trump invitando il popolo iraniano a stare al sicuro, a "non lasciare le case" perché "bombe cadranno ovunque".

"Attacco preventivo"

"Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele", aveva annunciato questa mattina il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. Il nome scelto da Israele per l'operazione è 'Ruggito del Leone', riferisce il sito di notizie Ynet.

Ufficiali degli Stati Uniti, si legge sul New York Times, affermano di prevedere che l'attacco all'Iran sarà molto più esteso rispetto ai raid Usa dello scorso giugno contro siti del programma nucleare della Repubblica Islamica.

Israele si prepara a diversi giorni di operazioni contro l'Iran e "anche di più, se necessario", ha detto una fonte israeliana alla Cnn e anche due fonti Usa hanno confermato che le forze degli Stati Uniti si preparano a diversi giorni di raid.

Esplosioni a Teheran e in diverse città

Colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Arrivano notizie di esplosioni anche a Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah e nella città di Tabriz.

"L'intero spazio aereo del Paese è chiuso fino a nuove disposizioni", ha annunciato l'Ente per l'aviazione civile dell'Iran, come riporta l'agenzia iraniana Tasnim.

Obiettivi dell'attacco

I raid israeliani contro l'Iran hanno preso di mira "siti del regime e siti militari, anche relativi" al programma di "missili balistici", ha riferito l'emittente israeliana Kan citando un ufficiale israeliano.

Colonne di fumo si vedono nella zona della capitale iraniana in cui normalmente risiede la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. A riferirne è il giornale iraniano Shargh. Nell'area si trovano anche il palazzo presidenziale e la sede del Consiglio di sicurezza nazionale. Il New York Times riporta di testimonianze di residenti di Teheran che confermano le notizie del giornale iraniano.

L'ayatollah Khamenei, ha detto una fonte iraniana alla Reuters, come rilanciato da diversi media internazionali, non è a Teheran ed è stato trasferito "in una località sicura".

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è "sano e salvo e non ha alcun problema", ha assicurato l'agenzia di stampa iraniana Irna.

Katz: "Stato d'emergenza immediato in tutto Israele"

In Israele risuonano le sirene. Katz ha dichiarato "uno stato d'emergenza immediato in tutto il Paese".

Il ministro israeliano dei Trasporti, Miri Regev, ha dato disposizioni all'Ente per l'aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet.

Il Comando del Fronte Interno delle forze israeliane (Idf) ha disposto restrizioni in tutto Israele: niente assembramenti, stop alle attività didattiche e alle attività lavorative ad eccezione dei settori essenziali, riferisce il Times of Israel.

L'Iraq ha chiuso lo spazio aereo.

Meloni convoca riunione con vicepremier Tajani e Salvini e ministro Crosetto

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, a seguito dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Crosetto: "Personale Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto"

"Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del Covi, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area", conclude Crosetto.

Farnesina

"Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi", ha scritto in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Per il momento non ci sono problemi con i nostri connazionali, durante gli attacchi non c'è stato nessun ferito italiano. Certo, la situazione è molto preoccupante e noi già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran, siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, così come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa", ha detto Tajani a SkyTg24.

"La nostra prima preoccupazione è quella dei nostri connazionali ovviamente, poi lavoriamo sempre per la pace sperando che si concluda rapidamente questa guerra - ha aggiunto - ma la reazione iraniana sembra già pronta quindi non c'è da essere troppo ottimisti in questo momento".