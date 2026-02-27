circle x black
Alta tensione Iran, Farnesina: "Italiani via dal Paese, attenzione anche in Israele"

A fine gennaio il personale non indispensabile dell’ambasciata a Teheran è stato fatto rientrare

27 febbraio 2026 | 20.26
Redazione Adnkronos
Mentre Usa e Gran Bretagna ordinano l'evacuazione dello staff diplomatico dall'Iran, e continua la tensione tra Washington e Teheran, la Farnesina conferma gli avvisi rivolti da settimane ai cittadini italiani a lasciare il Paese e alla prudenza in tutta la regione a causa di possibili nuove attività militari. In particolare, a seguito della riunione presieduta a fine gennaio dal ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo lo scoppio delle proteste in Iran, il personale non indispensabile dell’ambasciata a Teheran è stato fatto rientrare in Italia. Da allora è rimasta attiva la riduzione del personale e rimangono sconsigliati i viaggi a qualsiasi titolo: gli italiani presenti per turismo o la cui presenza non sia strettamente necessaria sono invitati a lasciare il Paese.

Sono altrettanto sconsigliati viaggi a qualsiasi titolo in Iraq e si raccomanda di rinviare viaggi non dettati da ragioni di necessità in Libano.

Per quanto riguarda Israele, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali presenti nel Paese di prestare massima attenzione e di rimanere vigili, tenendosi informati sulle procedure di emergenza e sulle indicazioni delle autorità locali nei rispettivi luoghi di permanenza.

La situazione di sicurezza rimane instabile a livello regionale. Le altre ambasciate d'Italia in tutta l'area restano in stato di allerta e in costante contatto con l’Unità di Crisi, nel comune obiettivo di assistere i connazionali che ne avessero bisogno.

Si raccomanda ai connazionali presenti nella regione di mantenersi informati e di seguire eventuali specifiche indicazioni delle autorità locali. Tutti i connazionali nella regione non ancora registrati sono invitati ad inserire la loro presenza nella regione sul portale “Dove Siamo nel Mondo” (www.dovesiamonelmondo.it) oppure scaricando l’applicazione Viaggiare Sicuri sul proprio cellulare.

