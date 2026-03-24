circle x black
Cerca nel sito
 

Lecce, abusi su bambina di 8 anni: due arresti per violenza sessuale aggravata, in carcere anche la madre

I due indagati avrebbero costretto la bambina a subire ripetutamente gravi abusi sessuali da parte dell'uomo. La madre, secondo l'accusa, avrebbe partecipato attivamente e avrebbe inoltre documentato gli abusi attraverso la produzione di fotografie e video

Auto dei carabinieri (Fotogramma)
Auto dei carabinieri (Fotogramma)
24 marzo 2026 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Due persone, un uomo di 71 anni e una donna di 53, sono state arrestate dai carabinieri della Stazione di Taviano, in provincia di Lecce, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo salentino, per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 8 anni e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. La vittima è la figlia della donna. Le misure cautelari sono state eseguite, con l'ausilio delle Stazioni di Taurisano, Supersano e della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce. Entrambi risiedono nel basso Salento.

CTA

I militari di Taviano hanno ricostruito una sequenza di comportamenti protrattisi tra agosto 2024 e agosto 2025. Nel corso di quel periodo, i due indagati avrebbero costretto la bambina a subire ripetutamente gravi abusi sessuali da parte dell'uomo. La madre, secondo l'accusa, avrebbe partecipato attivamente. Quest'ultima avrebbe inoltre documentato gli abusi attraverso la produzione di fotografie e video, trasmessi all’uomo unitamente ad altro materiale pedopornografico riguardante la bambina. Al momento dell'esecuzione della misura cautelare, i militari dell’Arma hanno sequestrato gli apparati informatici nella disponibilità di entrambi gli arrestati. Il materiale, che potrebbe rivelarsi determinante per l'ulteriore sviluppo delle indagini, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici disposti dall'Autorità Giudiziaria. La bambina, nel frattempo, è stata affidata a una comunità protetta, per garantirne l'incolumità e avviarne il percorso di supporto e recupero. Ora l'uomo e la donna si trovano in carcere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
abusi su minore abusi su bambina arresti per violenza sessuale aggravata abusi madre arrestata lecce ultime notizie
Vedi anche
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza