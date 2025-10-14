Roma, 14 ott. (Adnkronos)

''Purtroppo come ben sapete è successa una tragedia: abbiamo perso tre colleghi che durante un'attività di servizio, nell'adempimento del loro dovere, hanno sacrificato la vita per fare in modo che la nostra missione istituzionale venga portata a termine''. Così il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, che questa mattina nella sede del comando generale ha riunito tutto il personale per ricordare i tre carabinieri morti nel crollo del casolare durante uno sgombero.

''Ho voluto condividere con voi questo momento di forte dolore e vi assicuro anche di forte emozione - ha aggiunto - Adesso ci stringiamo insieme a tutta la famiglia dell'Arma intorno ai familiari di questi nostri colleghi. E' nostro dovere sostenerli, è nostro dovere continuare a fare in modo che il loro sacrificio non sia vano. Ecco perché chiedo di formulare un momento di raccoglimento per i nostri colleghi. A loro dobbiamo tanto, a loro dobbiamo il modo con cui assolviamo alla nostra missione. Grazie a tutti voi per essere qui con me a condividere questo dolore''.