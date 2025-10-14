circle x black
Volo Sharm-Roma, fumo sull'aereo: atterraggio d'emergenza a Napoli

A bordo numerosi turisti italiani e operatori dell’informazione di ritorno dal vertice sulla pace organizzato nella località egiziana

L'aereo fermo in pista a Capodichino
14 ottobre 2025 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di fumo nella stiva, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. A bordo si trovano numerosi turisti italiani e operatori dell’informazione di ritorno dal vertice sulla pace organizzato nella località egiziana.

