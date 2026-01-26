circle x black
Australian Open, Sinner ai quarti: Darderi battuto nel derby

Il numero 2 del mondo si aggiudica la sfida degli ottavi in 3 set

Jannik Sinner
26 gennaio 2026 | 10.24
Jannik Sinner vince il derby italiano con Luciano Darderi negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 e vola ai quarti del primo Slam stagionale. Il numero 2 del mondo, trionfatore a Melbourne nel 2024 e nel 2025, si impone nella sfida tutta tricolore per 6-1, 6-3, 7-6 (7-2) in 2h09'. Sinner aspetta ora il vincente del match tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud. Sul campo della Margaret Court Arena, dove si gioca nel pomeriggio australiano con una temperatura inferiore ai 30 gradi, Sinner archivia la pratica soffrendo solo nel terzo set.

L'altoatesino vive il primo momento complicato nel game d'apertura: si ritrova sotto 15-40 e annulla le prime due palle break del match. Darderi, a cui non può bastare il 60% scarso di prime di servizio, si sfalda rapidamente nella prima frazione, non trova mai la soluzione per arginare le accelerazioni del rivale.

Sinner viaggia con 46 vincenti e mostra un servizio in gran spolvero (19 ace) e, in totale controllo della situazione, si concede qualche sortita a rete per variare il gioco: dalle parti del net, il detentore del titolo non è impeccabile. Qualcosa da migliorare, in vista della fase caldissima del torneo, c'è.

Darderi dà tutto nel terzo set e spaventa Sinner. Il numero 2 del mondo deve annullare 4 palle break nel nono game, ricorrendo a tutto il suo repertorio compresa un delizioso drop shot e salendo 5-4. Dopo il poker di occasioni sprecate, Darderi accusa il colpo e concede 2 match point: li annulla entrambi, prolungando la sfida.

L'epilogo viene rinviato al tie-break, che Darderi comincia alla grande (2-0. La fuga non decolla, Sinner recupera e mette la freccia (3-2) e allunga (6-2). I match point consecutivi sono 4, basta il primo per chiudere: 7-2, Sinneri ai quarti.

