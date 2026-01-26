circle x black
Report, Ranucci: "Tribunale annulla sanzione Garante Privacy su caso Sangiuliano"

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, la Rai non dovrà più pagare la multa di 150mila euro

Report, Ranucci:
26 gennaio 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, da parte della trasmissione 'Report', degli audio relativi ad una conversazione tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. E' lo stesso conduttore di 'Report' Sigfrido Ranucci ad annunciarlo in un post su Facebook. "Era legittimo -scrive Ranucci - e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma".

