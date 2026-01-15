circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
'Oltre i limiti', il programma di Lilly per promuovere sport e scienza

'Oltre i limiti', il programma di Lilly per promuovere sport e scienza

Milano Cortina 2026: salute e sport con Lilly alle Olimpiadi invernali
video
salute

Milano Cortina 2026: salute e sport con Lilly alle Olimpiadi invernali

Sport e scienza insieme per superare ogni sfida: è questo il fil rouge delle attività che Lilly, medicine company impegnata da 150 anni in ricerca e sviluppo, sponsor di Milano Cortina 2026, metterà in campo in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. A partire dal 6 febbraio, ...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza