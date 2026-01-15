'Oltre i limiti', il programma di Lilly per promuovere sport e scienza
Ai Giochi olimpici e paralimpici invernali esperienze immersive nei Live Sites, la nuova campagna Never Over e un'inedita tappa di The Impossible Gym - Winter Edition
Ai Giochi olimpici e paralimpici invernali esperienze immersive nei Live Sites, la nuova campagna Never Over e un'inedita tappa di The Impossible Gym - Winter Edition
Sport e scienza insieme per superare ogni sfida: è questo il fil rouge delle attività che Lilly, medicine company impegnata da 150 anni in ricerca e sviluppo, sponsor di Milano Cortina 2026, metterà in campo in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. A partire dal 6 febbraio, ...
"Io sono nata e cresciuta facendo sport e credo che sia stato un grande maestro per me, sia nella vita di tutti i giorni, che per affrontare le sfide che ogni tanto questa ci pone, andando avanti nonostante tutto. Questo è lo stesso messaggio che porta avanti la campagna che sta lanciando Lilly, di c...
"Per parlare della partnership e del grande valore aggiunto portato da Lilly ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, credo sia necessario partire dalla ragione per cui siamo tutti qui e stiamo organizzando questo momento. Il motivo è legato alla filosofia dell'olim...