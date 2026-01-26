Iran, Tajani: "Giovedì a Bruxelles proporrò di inserire Pasdaran in lista gruppi terroristici"

Il ministro degli Esteri: "Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste" in Iran "impongono una risposta chiara"
"Le perdite subite dalla popolazione civile durante le proteste" in Iran "impongono una risposta chiara. Giovedì alla riunione dei ministri degli Esteri europei a Bruxelles proporrò, in coordinamento con gli altri partner, l’inclusione dei Guardiani della Rivoluzione nella lista delle organizzazioni terroristiche oltre che sanzioni individuali contro i responsabili di questi atti efferati". Così in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
"Esprimo il mio apprezzamento per questa importante dichiarazione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani", ha commentato in un post su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, che ha poi esortato "nuovamente l'Ue a prendere la decisione morale necessaria di designare le Guardie Rivoluzionarie dell'Iran come organizzazione terroristica".