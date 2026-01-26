Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video

circle x black
26 gennaio 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Reduce dal successo internazionale di ‘The White Lotus’, Sabrina Impacciatore torna sullo schermo con ‘The Paper’, spin off della serie cult ‘The Office’ con Steve Carell e John Krasinski. Da oggi su Sky e in streaming su Now, la nuova serie - già rinnovata per una seconda stagione - conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary dell’originale, introducendo nuovi personaggi e spostando il focus sul mondo del giornalismo locale. Ambientata in una redazione del Midwest sull’orlo della chiusura, quella del Toledo Truth Teller, The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da un humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato — e spesso disastroso — di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate. Qui Sabrina Impacciatore interpreta Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo. Con lei anche Domhnall Gleeson, nei panni di Ned, il nuovo caporedattore del Truth Teller, animato da un entusiasmo contagioso per il buon vecchio giornalismo su carta. Potrebbe essere il leader ispiratore di cui il giornale ha bisogno, ma resta il dubbio che sappia davvero cosa sta facendo. Oscar Nuñez torna nel ruolo di Oscar Martinez, creando un ponte diretto con The Office: l’ex dipendente della Dunder Mifflin ora è capo contabile del Truth Teller, ma per quanto ci provi sembra proprio incapace di evitare le nuove stramberie dell’ufficio. Il resto del cast introduce una galleria di personaggi inediti con archi narrativi autonomi, senza rinunciare a richiami ed easter egg per gli appassionati della serie. (di Lucrezia Leombruni)

