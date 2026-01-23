circle x black
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi

23 gennaio 2026 | 15.12
Nei primi undici mesi del 2025 le vendite estere agroalimentari sfiorano 67 miliardi di euro (+5%), con segnali positivi anche sul fronte del valore aggiunto agricolo (+0,6% nel terzo trimestre 2025 rispetto al terzo trimestre 2024) e della produzione dell’industria alimentare (+4,5% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024). Nel complesso, l’andamento dei flussi lascia prevedere una chiusura d’anno che possa assestarsi intorno ai 73 miliardi di euro, segnando un nuovo record.

