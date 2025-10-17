"Can Yaman è il mio mito, ho il poster in camera. Solo solo a casa da quando non c'è più mio marito e lui trasmette tranquillità". A parlare all'Adnkronos è Silvia, fan 84enne ("a breve ne compio 85") di Can Yaman, venuta alla Festa del Cinema di Roma - munita di poster e una foto che li ritrae insieme - per incontrare la star turca. Mentre calcava il tappeto rosso, l'attore ha notato la signora: "Mi ricordo di lei", le ha detto mandandole un bacio. "Mi piacciono tutte le serie con lui, da 'DayDreamer - Le ali del sogno' a 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'", dice Silvia. "C'è anche 'Viola come il mare', ma da quando non c'è più lui non la vedo più", conclude.