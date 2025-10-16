circle x black
Cerca nel sito
 

Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"

16 ottobre 2025 | 20.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Contestata Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, nel corso dell'incontro in Sinagoga a Milano per la commemorazione del 7 ottobre. Buscemi aveva accennato alle vittime palestinesi vittime di Hamas "ma anche dell'efferata azione del governo israeliano di Netanyahu". A quel punto sono arrivati dei fischi dalla platea. Buscemi ha chiesto di poter finire il discorso ("vi prego di lasciarmi finire"), sottolineando che "la legittima critica al governo israeliano non deve mai tradursi in antisemitismo". Alla fine del discorso Walker Meghnagi ha richiamato all'ordine la platea, sottolineando che "questo non è nel nostro stile, Elena è sempre stata con noi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza