Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"

Contestata Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, nel corso dell'incontro in Sinagoga a Milano per la commemorazione del 7 ottobre. Buscemi aveva accennato alle vittime palestinesi vittime di Hamas "ma anche dell'efferata azione del governo israeliano di Netanyahu". A quel punto sono arrivati dei fischi dalla platea. Buscemi ha chiesto di poter finire il discorso ("vi prego di lasciarmi finire"), sottolineando che "la legittima critica al governo israeliano non deve mai tradursi in antisemitismo". Alla fine del discorso Walker Meghnagi ha richiamato all'ordine la platea, sottolineando che "questo non è nel nostro stile, Elena è sempre stata con noi".