Sinner-Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam - Il match in diretta

Il fuoriclasse azzurro sfida il serbo nel penultimo atto del ricchissimo torneo arabo

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
16 ottobre 2025 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nel Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Novak Djokovic nella semifinale del ricchissimo torneo arabo, dopo il successo ai quarti contro Stefanos Tsitsipas. Il serbo, ex numero uno del mondo, comincia la sua avventura dal penultimo atto del torneo in virtù del maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti.

Sinner-Djokovic, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix

Sono dieci i precedenti tra Sinner e Djokovic: al momento Jannik è avanti 6-4.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Sinner Djokovic Sinner Djokovic oggi Six Kings Slam
