Meloni: "Landini che mi dà della cortigiana? Obnubilato da rancore"

La premier: "La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne e poi mi definisce prostituta"

Maurizio Landini e Giorgia Meloni - (Ipa)
16 ottobre 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, "evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una cortigiana". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando alle dichiarazioni di Landini a DiMartedì su La7.

"Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet", aggiunge Meloni, postando la definizione tratta da Oxford Languages: "Donna di facili costumi".

"Ed ecco a voi un'altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta", chiosa la premier.

"Meloni si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito. Per fortuna che ci sono stati i cittadini italiani che sono scesi in piazza a difendere l’onore di questo Paese”, ha detto Landini parlando della situazione a Gaza.

