circle x black
Cerca nel sito
 

Imprenditrice italiana muore dopo intervento estetico in Turchia. Lo zio: "Ha contratto un'infezione"

"Siamo sotto choc" dichiara Luigi Di Palma all'Adnkronos

Milena Mancini, foto dalla sua pagina Facebook
Milena Mancini, foto dalla sua pagina Facebook
20 ottobre 2025 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Milena era andata a farsi questo intervento estetico a Istanbul 20 giorni fa. Era in una clinica privata, poi, a seguito di una complicanza, è stata trasportata in ospedale e questa mattina abbiamo saputo che era morta". Lo dice all'Adnkronos Luigi Di Palma, uno zio di Milena Mancini, l'imprenditrice 56enne di Isola del Liri, morta a Istanbul dopo essersi sottoposta a un intervento estetico in una clinica privata turca. "Durante l'intervento aveva avuto una complicanza e sembra che abbia contratto un'infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili", spiega lo zio con voce spezzata.

Di Palma si dice "sotto choc per la notizia tragica. Anche perché noi familiari non siamo stati informati della questione, non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per questo intervento estetico, quindi per noi è stata una cosa tragica". Lo zio di Milena sostiene che la famiglia non fosse stata informata "della scelta di Milena di andare in Turchia a farsi operare perché lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo, in famiglia andiamo d'accordo".

Milena era una donna "determinata e capace - continua Di Palma - era un'imprenditrice. Ha fatto esperienze nell'ambito finanziario e bancario e, da qualche anno, era nell'ambiente immobiliare". Lo zio descrive Milena come una persona "solare, andava d'accordo con tutti. La sua determinazione derivava dalla famiglia che è sempre stata piena di iniziativa", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
intervento estetico infezione morte morta dopo intervento estetico morta dopo intervento
Vedi anche
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Festa del Cinema di Roma, l’attesa è tutta per Jennifer Lawrence: videonews dalla nostra inviata
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza