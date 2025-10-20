circle x black
Sinner, niente Finals di Coppa Davis (per ora). Binaghi: "Rispettiamo la sua decisione"

Quella dell'azzurro non è comunque una decisione definitiva, visto che capitan Volandri ha la possibilità di cambiare fino a 3 giocatori della rosa

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
20 ottobre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo annuncia il Capitano azzurro di Davis Filippo Volandri: "Jannik Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025 - spiega il 44enne livornese a Supertennis -. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra". Quella dell'azzurro non è comunque una decisione definitiva, visto che capitan Volandri ha la possibilità di cambiare fino a 3 giocatori della rosa e le convocazioni definitive verranno annunciate solo una settimana prima dell’inizio del torneo (18 novembre). Al momento, in lista ci sono Berrettini, Bolelli, Cobolli, Musetti e Vavassori.

Binaghi: "Rispettiamo la decisione di Sinner"

"Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano". Così il presidente della Fitp Angelo Binaghi in merito alla rinuncia di Jannik Sinner a partecipare alle Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre.

"La Coppa Davis rappresenta per lui – e per tutti noi – un simbolo di orgoglio e di appartenenza, e siamo certi che tornerà presto a indossare la maglia azzurra con la stessa passione e determinazione di sempre -aggiunge Binaghi a Supertennis-. Allo stesso tempo, voglio sottolineare la grande fiducia che riponiamo nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta. I nostri ragazzi hanno già dimostrato di poter raggiungere traguardi straordinari insieme, e sono convinto che anche questa volta sapranno onorare al meglio i colori dell’Italia".

