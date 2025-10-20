Festa del Cinema di Roma, l’attesa è tutta per Jennifer Lawrence: videonews dalla nostra inviata

Festa del Cinema di Roma, giorno 6. L’attesa è tutta per l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, che alle 17 calcherà il red carpet per il film ‘Die My Love’ di Lynne Ramsay. Lawrence interpreta Grace, una giovane madre che, dopo il parto e il trasferimento in una casa di campagna con il compagno (interpretato da Robert Pattinson), si ritrova ad affrontare una profonda depressione post-partum. Oggi è anche il giorno del debutto alla regia dell’attrice Monica Guerritore, che presenta ‘Anna’, il film su Anna Magnani. La pellicola si concentra su uno specifico momento della vita della grande attrice: la notte del 21 marzo del 1956 durante cui attende in solitudine la vittoria dell’Oscar per ‘L…