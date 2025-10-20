La procura di Rieti ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, dopo la morte di Raffaele Marianella, l'autista 65enne deceduto in seguito all’assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket.

L'uomo è stato colpito al collo da un sasso lanciato contro il mezzo al termine del match di Serie A2 contro la Sebastiani Rieti. Marianella si trovava a bordo del pullman come secondo autista quando, poco dopo la fine della partita vinta dal Pistoia Basket, il mezzo è stato preso di mira da una violenta sassaiola. I pm della procura, guidata dal procuratore Paolo Auriemma, hanno delegato le indagini agli investigatori della Squadra Mobile e della Digos. Da ieri sera sono decine i testimoni sentiti.

Meloni: "Assalto inaccettabile e folle"

"Una notizia terribile che lascia senza parole". Così la premier Giorgia Meloni."L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima - ha scritto ancora Meloni - e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia", la conclusione del messaggio.

L'assalto al pullman e la morte dell'autista

L'assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, è avvenuto ieri lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano. Il pullman è stato colpito da pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l'autista di scorta del mezzo.

La situazione clinica dell'uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un'ora di procedere alla rianimazione. I tentativi sono risultati vani, l'uomo che è stato dichiarato deceduto, come riferisce Pistoiasport.

"Un atto criminale che ci lascia increduli, l'assalto a colpi di sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket nel dopo partita con il Rieti. Ci stringiamo intorno ai familiari dell'autista che è stato ucciso. Il nostro pensiero è per loro. Siamo in contatto con i pistoiesi che erano sul pullman e con le autorità che stanno svolgendo le indagini", le parole su Facebook del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.

Tajani: "Ennesimo episodio di violenza, non può lasciarci indifferenti"

"E' inaccettabile morire così. Togliere la vita a qualcuno in questo modo significa non avere a cuore il valore della vita stessa. Perché macchiarsi di un atto così vile e criminale? Cosa c’entra con lo sport e i suoi valori?, scrive intanto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Dopo le immagini degli scontri a Pisa questo ennesimo episodio di violenza non può lasciarci indifferenti - aggiunge - Spero che i responsabili vengano presto individuati. Sono vicino alla famiglia e agli amici dell’autista del pullman del Pistoia basket. Prego affinché possa riposare in pace".