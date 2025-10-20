Maxi-down globale: anche Amazon coinvolta, problemi di accesso e servizi AWS in crisi

Le prime ore di questo lunedì sono state segnate da un diffuso e grave down che sta interessando una vasta gamma di servizi online a livello globale, con Amazon e la sua unità cloud Amazon Web Services (AWS) al centro dell'emergenza. Le segnalazioni di malfunzionamento, che hanno raggiunto picchi elevatissimi su piattaforme di monitoraggio come Downdetector, riguardano sia i servizi di e-commerce di Amazon sia, in modo cruciale, le infrastrutture cloud essenziali.

AWS: Il Cuore del Problema

Secondo quanto emerso dalle prime analisi, la causa del disservizio generalizzato risiederebbe in un problema critico che affligge le unità chiave di AWS, come Amazon DynamoDB e Amazon Elastic Computer Cloud.

Questi servizi sono fondamentali non solo per Amazon stessa, ma anche per migliaia di aziende terze che noleggiano spazio di archiviazione e capacità di calcolo per ospitare i propri siti e applicazioni. Per questo motivo, il down di AWS ha provocato una reazione a catena che ha bloccato contemporaneamente piattaforme di gaming (come Clash Royale e Roblox), servizi di design (come Canva) e altre applicazioni.

In Italia e nel mondo, gli utenti stanno riscontrando:

Difficoltà di accesso al sito principale di Amazon per gli acquisti.

Problemi di login alle app correlate (come Prime Video, anche se i problemi non sono limitati allo streaming).

AWS ha comunicato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per ripristinare i servizi. La gravità dell'incidente è tale che l'intera stabilità del web in diverse regioni è temporaneamente compromessa. Gli stakeholder e gli utenti sono invitati a monitorare gli aggiornamenti in tempo reale forniti direttamente dalla dashboard di AWS.