Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente, va messo in discussione"

"Dobbiamo davvero mettere in discussione il sistema internazionale e le leggi internazionali per cercare davvero di capire cosa sta impedendo tutto ciò che potrebbe aiutare le persone in quei Paesi in tutto il mondo, dal Sudan all'Afghanistan fino a Gaza. È una questione davvero fondamentale". Così Angelina Jolie, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, commenta la situazione in corso Gaza.

L'attrice - alla kermesse con il film 'Couture' di Alice Winocour - conosce bene quella realtà: "Ho visitato i rifugiati palestinesi per molti anni", dice. "Siamo più che mai consapevoli delle sofferenze dei popoli a livello globale e più consapevoli di ciò che tutti sappiamo essere alla base dei diritti umani - prosegue Jolie - a partire dalla protezione dei bambini, degli ospedali, del cibo, dei quartieri e il non uso del cibo come arma. Ma, al momento, niente di quanto abbiamo detto è stato messo in atto. Quindi dobbiamo davvero chiederci quanto siano inefficienti i sistemi e cosa possa cambiare le persone", conclude.