circle x black
Cerca nel sito
 

Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente, va messo in discussione"

18 ottobre 2025 | 21.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dobbiamo davvero mettere in discussione il sistema internazionale e le leggi internazionali per cercare davvero di capire cosa sta impedendo tutto ciò che potrebbe aiutare le persone in quei Paesi in tutto il mondo, dal Sudan all'Afghanistan fino a Gaza. È una questione davvero fondamentale". Così Angelina Jolie, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, commenta la situazione in corso Gaza.

L'attrice - alla kermesse con il film 'Couture' di Alice Winocour - conosce bene quella realtà: "Ho visitato i rifugiati palestinesi per molti anni", dice. "Siamo più che mai consapevoli delle sofferenze dei popoli a livello globale e più consapevoli di ciò che tutti sappiamo essere alla base dei diritti umani - prosegue Jolie - a partire dalla protezione dei bambini, degli ospedali, del cibo, dei quartieri e il non uso del cibo come arma. Ma, al momento, niente di quanto abbiamo detto è stato messo in atto. Quindi dobbiamo davvero chiederci quanto siano inefficienti i sistemi e cosa possa cambiare le persone", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, grande attesa per Angelina Jolie - Video
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza