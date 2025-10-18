circle x black
Festa del Cinema di Roma, grande attesa per Angelina Jolie - Video

L'attrice arriverà sul red carpet nel pomeriggio

18 ottobre 2025 | 15.23
Redazione Adnkronos
Festa del Cinema di Roma, giorno 4. Grande attesa per Angelina Jolie, che oggi alle 17:30 calcherà il red carpet della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma per il film ‘Couture’. Jolie interpreta Maxine, regista americana di film horror, che si trova a Parigi durante la Fashion Week per girare un cortometraggio per una importante casa di moda. Lì, scopre di avere un tumore al seno. Da quel momento inizia un percorso che la porta a fare i conti con il corpo che cambia. Un tema che ha segnato la vita dell'attrice.

Dopo la perdita della madre per un tumore ovarico, l’attrice ha scoperto di avere una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro al seno e alle ovaie. Per tutelare la propria salute, ha scelto di sottoporsi a una doppia mastectomia preventiva ed ha condiviso la sua esperienza per promuovere l’importanza della prevenzione. Ad Alice nella Città è il giorno di Daniel Day-Lewis. A 8 anni dal ritiro dalle scene, torna con ‘Anemone’, primo lungometraggio diretto dal figlio Ronan. Dopo l’anteprima di ieri all’Auditorium Conciliazione, oggi padre e figlio sono i protagonisti di una masterclass.

