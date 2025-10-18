circle x black
Schlein-Meloni è scontro. Leader Pd: "Democrazia a rischio". Premier: "Falsità sull'Italia"

Le segretaria Dem al congresso del Pse attacca il "governo di estrema destra" per il "clima di odio". La presidente del Consiglio: "Siamo al puro delirio"

Elly Schlein e Giorgia Meloni - Ipa
18 ottobre 2025 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l'estrema destra è al governo". È l'affondo di Elly Schlein contro il governo di Giorgia Meloni dal congresso del Pse ad Amsterdam.

"La settimana scorsa, a Firenze, la presidente del Consiglio del mio Paese ha dichiarato che le opposizioni sono peggiori dei terroristi. E nello stesso tempo, in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più noti giornalisti d'inchiesta italiani, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua".

La reazione di Meloni

"Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e a gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare", la reazione della premier.

Meloni Schlein politica news Ranucci
