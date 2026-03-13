circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, Consiglio supremo di difesa: "Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra"

E' quanto si legge nel comunicato finale dopo che si è conclusa al Quirinale la riunione presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella

Iran, Consiglio supremo di difesa:
13 marzo 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento". E' quanto si legge nel comunicato finale dopo che si è conclusa al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa, presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

"Il Consiglio, nel pieno rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione, esprime forte preoccupazione per il moltiplicarsi di conflitti, in particolare nell’area mediterranea e nel Medio Oriente, dove sono in gioco nostri interessi strategici vitali. Attacchi a civili, di cui troppo sovente sono vittime bambini come nel caso della strage della scuola di Minab, sono sempre inaccettabili", si legge nel comunicato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra Consiglio supremo di Difesa
Vedi anche
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza