Tragico schianto ad Asiago, morti tre ventenni

L'auto su cui viaggiavano cinque ragazzi si sarebbe schiantata contro la fontana di una rotatoria. Uno di loro ha riportato ferite gravissime alla testa e al torace

Ambulanza (Fotogramma)
19 ottobre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
Tre ventenni sono morti e un altro ha riportato gravissime ferite alla testa e al torace mentre un quinto è rimasto illeso: questo il bilancio di un incidente avvenuto nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. L'auto su cui viaggiavano i cinque ragazzi infatti si sarebbe schiantata, intorno alle 3.30 di stanotte, contro la fontana di una rotatoria lungo via Verdi. Le indagini sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, i tre ventenni sarebbero morti sul colpo, incastrati nell'abitacolo della Peugeot 207 a bordo del quale viaggiavano e il quarto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Bassano del Grappa e non sarebbe in pericolo di vita.

