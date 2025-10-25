circle x black
Cerca nel sito
 

Gara clandestina tra auto a Roma, travolta altra macchina sulla Colombo: muore 20enne. Chi era 'Bibbi'

Il grave incidente all'altezza di piazza dei Navigatori. Due i feriti gravi nello scontro tra la Mini travolta su cui viaggiava la ragazza e una Bmw, che avrebbe partecipato alla gara di velocità

L'incidente di stanotte sulla Colombo, a Roma, e la 20enne rimasta vittima
L'incidente di stanotte sulla Colombo, a Roma, e la 20enne rimasta vittima
25 ottobre 2025 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

E' una ragazza di 20 anni la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri a Roma intorno alle 22 su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori, che ha coinvolto due auto. Secondo quanto ricostruito, lo scontro ha interessato una Mini e una Bmw.

La ragazza si trovava a bordo della Mini, lato passeggero. Alla guida una sua amica rimasta ferita. La loro auto è stata travolta dalla Bmw che è arrivata a forte velocità e proprio sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia locale: non si esclude infatti che all'origine ci sia una gara di velocità clandestina fra la Bmw e altre auto.

Per fare luce su quanto accaduto e sui momenti immediatamente precedenti allo scontro mortale verranno acquisiti tutti gli elementi utili, a partire dai filmati delle telecamere.

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto un giovane da un veicolo e due ragazze dall'altra auto: una di queste, trasportata in codice rosso in ambulanza, è morta in ospedale. In gravi condizioni gli altri due feriti.

Beatrice morta a 20 anni, chi era la vittima

Si chiamava Beatrice Bellucci - 'Bibbi' su Instagram - la ragazza di 20 anni morta nell'incidente mortale. La giovane, che viveva all'Infernetto, studiava giurisprudenza a Roma Tre. Dai social emerge la sua passione per la squadra della Roma, per il volley e le vacanze al mare in Sardegna, a Porto Cervo. Proprio in queste ore in tanti stanno lasciando un ricordo sulla sua pagina Instagram. Gli amici la ricordano come una ragazza "solare, con un bellissimo carattere", "grande ascoltatrice e molto sicura di sé".

Un fratello più grande, Federico, 24 anni, e il padre dirigente di banca della Bcc, Beatrice è morta poco dopo essere stata portata all'ospedale San Giovanni.

D'Amato: "Giovane vita spezzata, deriva inaccettabile"

“Una giovane vita spezzata e tre ragazzi feriti gravemente sulla via Cristoforo Colombo. Non possiamo più assistere inermi a questa strage sulle strade. Se fossero confermate le ipotesi di una corsa clandestina, ci troveremmo di fronte a una deriva inaccettabile, che va fermata immediatamente. Le istituzioni devono mettere la sicurezza stradale come priorità nell’agenda politica. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Bisogna intervenire subito: chiediamo un piano strategico per fermare questa strage silenziosa, mettendo in sicurezza i tratti di strada più pericolosi e garantendo controlli anche nelle ore notturne", ha dichiarato intanto il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.

"Serve una svolta culturale, con più prevenzione ed educazione alla sicurezza stradale, promuovendo corsi di guida sicura e azioni coordinate e concrete. Non possono esistere corse clandestine nella nostra città. La sicurezza è un diritto e dev’essere una priorità. Alle famiglie e agli amici della ragazza scomparsa va la mia più sincera vicinanza, nella speranza che la sua giovane amica e gli altri ragazzi feriti possano riprendersi al più presto”, conclude D'Amato.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale roma colombo incidente incidente mortale roma colombo beatrice bellucci
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza