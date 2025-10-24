circle x black
Cerca nel sito
 

Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata

24 ottobre 2025 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Festa del Cinema di Roma, giorno 10. Oggi è il giorno di ‘Dracula - L’amore perduto’ di Luc Besson. Il regista francese porta alla kermesse una rivisitazione originale di questo personaggio raccontandone il lato romantico. Attesi sul red carpet, oltre a Besson, il protagonista Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis e Christoph Waltz. Tra gli appuntamenti di oggi anche la masterclass con il regista Marco Bellocchio, dal titolo ‘Gli anni dei pugni in tasca’, la presentazione del documentario sull’attore Libero De Rienzo di Alessio Maria Federici, e il red carpet dell’associazione che tutela attori e attrici.

Tra i film della giornata anche ‘Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari, liberamente ispirato all’omonima opera di Claudia Salaris. La pellicola - con Valentina Romani, Riccardo Scamarcio e Nicolas Maupas - rivisita l’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio raccontando una vita-festa fatta di futurismo e di utopie, di trasgressione sessuale e di pirateria, di gioco e di vendetta, all’alba di un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione. Infine, la regista Francesca Comencini porta alla Festa il documentario ‘La diaspora delle Vele’, che racconta del 22 luglio 2024 quando uno dei ballatoi nella Vela Celeste di Scampia ha ceduto provocando la morte di tre persone e dodici feriti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza