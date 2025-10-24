Festa del Cinema di Roma, giorno 10. Oggi è il giorno di ‘Dracula - L’amore perduto’ di Luc Besson. Il regista francese porta alla kermesse una rivisitazione originale di questo personaggio raccontandone il lato romantico. Attesi sul red carpet, oltre a Besson, il protagonista Caleb Landry Jones, Matilda De Angelis e Christoph Waltz. Tra gli appuntamenti di oggi anche la masterclass con il regista Marco Bellocchio, dal titolo ‘Gli anni dei pugni in tasca’, la presentazione del documentario sull’attore Libero De Rienzo di Alessio Maria Federici, e il red carpet dell’associazione che tutela attori e attrici.

Tra i film della giornata anche ‘Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari, liberamente ispirato all’omonima opera di Claudia Salaris. La pellicola - con Valentina Romani, Riccardo Scamarcio e Nicolas Maupas - rivisita l’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio raccontando una vita-festa fatta di futurismo e di utopie, di trasgressione sessuale e di pirateria, di gioco e di vendetta, all’alba di un bivio cruciale tra dittatura e rivoluzione. Infine, la regista Francesca Comencini porta alla Festa il documentario ‘La diaspora delle Vele’, che racconta del 22 luglio 2024 quando uno dei ballatoi nella Vela Celeste di Scampia ha ceduto provocando la morte di tre persone e dodici feriti.