Beatrice Bellucci morta in incidente a Roma, l'assessore Patané: "Acceleriamo sui velox e vista-red sulla Colombo"

Il provvedimento anche per Corso Francia, teatro di diversi incidenti mortali con giovani vittime

Beatrice Bellucci da TikTok e il luogo della tragedia
26 ottobre 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
"Abbiamo deciso di accelerare sui velox e sui 'vista-red' sulla via Cristoforo Colombo e su Corso Francia". Lo afferma all'Adnkronos l'assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patané riguardo ai provvedimenti sulle due strade, la prima teatro dello schianto in cui l'altro ieri sera ha perso la vita la 20enne Beatrice Bellucci, la seconda di diversi incidenti mortali con giovani vittime.

I 60 velox per tutta Roma

"Avevamo già deciso da tempo di mettere 60 velox in tutta Roma - ricorda Patané -. Siamo partiti con i primi cinque, due dei quali sono stati già posizionati su via Isacco Newton, due sulla tangenziale, il tutor sulla via del Mare, oltre a quello che era già stato messo su Galleria Giovanni XXIII". Le pratiche erano già state avviate per 60 punti e "abbiamo deciso di accelerare su tre velox sulla Colombo - nel tratto urbano tra piazza dei Navigatori e via Costantino e in due tratti extra-urbani - e tre su Corso Francia, dove però, prima di istallarli, serve il decreto prefettizio, ma già sono stati fatti i sopralluoghi".

Le telecamere che fanno la multa se passi con il rosso

Si accelera anche sui "'vista-red', le cosiddette telecamere che fanno la multa al passaggio con il rosso: ce l'abbiamo soltanto sulla Colombo in uscita da Roma e, invece, li metteremo anche in entrata sempre all'altezza della circonvallazione Ostiense; inoltre vogliamo metterli all'altezza di Colombo-Laurentina e Colombo-via di Malafede" e "in Corso Francia".

