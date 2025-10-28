circle x black
Como, anziano in carrozzina muore investito dal portiere dell'Inter Martinez

È successo questa mattina a Fenegrò. L'uomo aveva 82 anni

Como, anziano in carrozzina muore investito dal portiere dell'Inter Martinez
28 ottobre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 9.45, in via Bergamo, un uomo di 82 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica — descritta dai presenti come una "motoretta a quattro ruote” — è stato investito da un’auto in transito. Al volante c'era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez Riera.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Alla guida dell’auto c’era Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, rimasto illeso e non trasportato in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

La ricostruzione

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo. Dai primi accertamenti, pare che la vittima a bordo di una carrozzina elettrica avesse lasciato la ciclabile e attraversato la carreggiata per raggiungere la pista sul senso opposto. Mentre attraversava, è stato travolto dall’auto di Josep Martinez. Il calciatore si è fermato dopo l’incidente e - a quanto si apprende - sarà sottoposto ad accertamenti dai carabinieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente travolto incidente como josep martinez incidente martinez
