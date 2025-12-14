L' Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre , i nerazzurri sfidano il Genoa al Ferraris nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Liverpool, mentre gli uomini di De Rossi hanno vinto contro l'Udinese in trasferta nell'ultimo turno. Si gioca alle 18.

Dove vedere Genoa-Inter? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match sarà inoltre visibile in streaming sull'app SkyGo e su NOW