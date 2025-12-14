circle x black
Fiorentina-Verona 1-2, crisi senza fine per i viola ultimi. Giocatori in lacrime

La squadra di Vanoli perde anche lo scontro diretto con i gialloblù: ora il quartultimo posto dista 8 punti

14 dicembre 2025 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Crisi senza fine per la Fiorentina, che perde anche il delicato scontro diretto con il Verona al Franchi e adesso è a -8 dalla quartultima posizione che varrebbe la salvezza. I viola cadono 2-1 in casa, decide la doppietta di Orban: la squadra di Zanetti gioca una gara attenta, non mollando mai e pungendo in avanti soprattutto con le punte. Ne viene fuori un successo determinante in uno scontro diretto, che porta i gialloblù a 12 punti in classifica, con la seconda vittoria consecutiva dopo quella con l'Atalanta. Sempre più da incubo la situazione dei viola, che restano mestamente ultimi con soli 6 punti. A dare il quadro della situazione, i giocatori in lacrime nel finale dopo il gol del ko subito nel recupero. La Fiorentina è l'unica squadra senza vittorie in questa Serie A.

